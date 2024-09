Udinese-Inter rilanciarsi oggi per non dover pagare dopo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)è in programmaalle ore 15 e la sesta giornata di Serie A è già un crocevia fondamentale per l’o campionato. Perché i punti persi cominciano a essere troppi. SFIDA DI VERTICE –è una sorta di big match camuffato. Con una particolarità: sono i friulani ad arrivare alla partita davanti in classifica. Nessuno probabilmente avrebbe previsto sulla carta un andamento iniziale del genere, invece la squadra di Kosta Runjaic – bisogna dargliene atto – finora ha fatto meglio di quella di Simone Inzaghi. Ed è qui che deve crescere l’, reduce dalla bruciante sconfitta nel derby dove ha completamente sbagliato l’atteggiamento, sottovalutando il Milan come già fatto nelle partite contro Genoa e Monza.