Traffico Roma del 28-09-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 28 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione La polizia locale segnale incidente conrallentato in via di Boccea tra via Pio IX e via di Valcannuta che interessa entrambe le direzioni di marcia sulla tangenziale si rallenta tra le uscite di viale di Tor di Quinto e via Salaria direzione San Giovanni ed anche tra l’uscita San Lorenzo e viale Castrense si sta svolgendo lo street food via dei Castani a Centocelle fino alla mezzanotte di domani chiusa la strada che va da Piazza dei Mirti a via degli Aceri con attivazione delle linee bus zona secondo appuntamento questa sera al Circo Massimo con il concerto di burro un mega evento che comporta i consueti cambiamenti alla viabilità e al trasporto pubblico locale divieti di transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena via di San Teodoro e l’area di Piazza della Bocca della Verità alla segnaletica sul posto e ricordiamo che ...