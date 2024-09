Sinner vince ancora | liquida Safiullin in tre set e raggiunge i quarti di finale a Pechino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Mentre la WADA presenta il ricorso contro l’assoluzione per il doping da Clostebol, Jannikrisponde sul campo. Il tennista altoatesino – dopo la vittoria al primo turno contro Nicolas Jarry – batte anche il russo Romanin tre set (3-6; 6-2; 6-3) e vola aididell’Atp 500 didove troverà Jiri Lehecka. Era partito in svantaggio, poiprende le misure costringendo l’avversario a diversi errori: prima il pareggio, poi il sorpasso. Il numero 1 al mondo sbaglia pochissimo e guadagna il secondo successo consecutivo. I punti da difendere aAttualmente, il tennista italiano ha 11.180 punti nel ranking Atp, Zverev insegue a 6.875. Il tedesco, infatti, ha guadagnato due posizioni dopo gli Us Open, e ora dovrà difendere 1.335 punti in meno difino al termine della stagione.