Si sblocca Lautaro Martinez l’Inter vince 3-2 a Udine

(Di sabato 28 settembre 2024)(ITALPRESS) – Torna aredi Simone Inzaghi che, dopo la sconfitta nel derby con il Milan, batte per 3-2 l’se e riaggancia proprio i rossoneri a 11 punti. Ad aprire la gara il gol di Frattesi dopo poco più di quaranta secondi dal fischio d’inizio, con la doppietta del ritrovatoa suggellare un successo che le reti (sponda friulana) di Kabasele e Lucca non hanno potuto evitare. Nemmeno un minuto sul cronometro ed è infattire il parziale, sull’imbucata di Darmian a pescare l’inserimentonte di Frattesi, che batte Okoye e porta avanti i suoi. Parte forte l’undici di Inzaghi, che sull’asse-Frattesi andrà vicino al raddoppio al 28?, con il servizio al volo dell’argentino per il centrocampista in maglia 16 che da pochi passi spedisce a lato.