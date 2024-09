Ponte San Pietro nuovo campo sintetico all’oratorio | decisivo l’accordo Parrocchia-Comune

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024)San. Dopo anni di tentativi non riusciti, pali e traverse, è arrivato il gol tanto atteso. L’oratorio San Giovanni XXIII diSanapre la nuova stagione calcistica con ila sette in erba artificiale, che sostituisce, così, l’ormai vecchio terreno in sabbia e terra battuta. Il rettangolo di gioco, lungo 52 metri, largo 30 e realizzato con materiale completamente riciclabile, verrà utilizzato dalla società Unione Sportiva Giemme, da sempre legatadel capoluogo dell’Isola bergamasca, per gli allenamenti e le partite dei campionati Csi (Centro Sportivo Italiano) disputati dalle formazioni giovanili.