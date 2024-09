Otello di William Shakespeare dal 1 al 13 ottobre al Teatro Cometa Off a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024) 1.13GOLDENART PRODUCTION IN COPRODUZIONE CON ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA SILVIO D’AMICO presentanodicon Francesco Sferrazza Papa Gianluigi Rodrigues Zoe Zolferin Laurence Mazzoni Eleonora Pace Luca Carbone scena Luigi Siracusa, Francesco Esposito costumi Francesco Esposito luci Pasquale Mari musiche Oragravity progetto grafico Giulia Pagano regia e adattamento di LUIGI SIRACUSA, generale al servizio di Venezia, conquista l’amore della bella e nobile Desdemona, che sposa in gran segreto. Suscita anche l’odio di Iago per non essere stato nominato suo luogotenente. Ruolo per il quale il Moro ha scelto Cassio. Nella notte in cui il padre di Desdemona apprende del matrimonio della figlia, adviene affidato dal Doge il compito di comandare l’esercito della Serenissima contro i turchi nell’isola di Cipro.