Omicidio di Mamadou convalidato il fermo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) È statodal giudice per le indagini preliminari Sandro Pecorella ildel venticinquenne guineano accusato dell’diSangare, il giovane della Costa d’Avorio ucciso con una coltellata al petto la notte tra martedì e mercoledì appena trascorsi in piazza XX Settembre. L’indagato, che è senza fissa dimora e parla poco l’italiano, era stato rintracciato dai carabinieri col contributo di una pattuglia dei militari dell’esercito di Strade sicure, mentre dormiva in un giaciglio di fortuna in via Carracci, a due passi dalla stazione e dal luogo dell’, poche ore dopo il delitto.