(Di sabato 28 settembre 2024) Prodotta tra il 2013 ed il 2021 in Marocco, laè stata lapiù economica presente sui listini europei per diversi anni. L’auto disponeva di ben 800 litri di carico per i bagagli e di 5 comodi posti. Purtroppo sotto l’aspetto sicurezza tale modello è sempre stato carente. Il 2029 è stato l’anno migliore dellaper numero di vetture vendute con oltre 42 mila unità come dimostra la seguente immagine presa dal sito carsalesbase: Nel 2021 lanon è stata sostituita da alcun modello per la carenza di richieste e per un riposizionamento della gamma della Casa romena che ha optato per dar vita alla Jogger e a dirottare risorse verso l’auto elettrica con quella che è stata lanciata poi come Spring. Ad ogni modo non escludiamo la possibilità che lapossare in commercio entro la fine del decennio.