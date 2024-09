Masnago lezioni speciali al Castello | nasce la residenza d’artisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Varese – Per una settimana avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con due artisti e di conoscere il processo creativo, organizzativo e comunicativo della realizzazione di un’opera e dell’allestimento di una mostra. Il progetto “Arte Viva: residenze d’artista” si svolgerà da martedì 2 a sabato 5 ottobre aldi, con il coinvolgimento di 34 studenti varesini. L’attività ha visto ieri un momento preparatorio con la visita dei ragazzi al, che ospita una collezione di arte moderna e contemporanea. L’iniziativa è promossa da WgArt, grazie al contributo del Comune di Varese e della Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con Enaip, che ha coinvolto i ragazzi del corso per operatore grafico ipermediale e Scuole Manfredini con gli studenti del liceo artistico.