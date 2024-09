LIVE Paolini-Tauson 1-4 WTA Pechino 2024 in DIRETTA | avvio superbo della danese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 E’ vincente invece questa risposta di rovescio di. 15-0 Scappa via la risposta di rovescio. 5-1 Game. Con il quarto ACE la scandinava tiene la battuta.serve ora per restare nel set. 40-30 Potentissimi i dritti da fondo campotennista di Copenhagen. 30-30 Laperde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 30-15 Terzo ACE di. 15-15 Servizio e dritto a segno per la scandinava. 0-15 Sulla riga il passante di dritto dell’azzurra. 1-4 Game. Prima esterna vincente di Jasmine, che si sblocca. 40-30 Risposta vincente con il dritto incrociato di. 40-15 Servizio vincente dell’azzurra. 30-15 Ottimo attacco di, che piazza poi la volèe di dritto vincente. 15-15 Non passa la risposta di rovescio di. 0-15 Secondo doppio fallotoscana. 4-0 Game