LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | ultimo giro Longo Borghini sfida Kopecky e le olandesi

16:15 La situazione: al comando troviamo leVos e Markus, la belga Ghekiere e l'australiana Roseman-Gannon. Quartetto che negli ultimi km ha guadagnato notevolmente e vanta un minuto sulle inseguitrici tra cui spiccano Elisa, Demi Vollering e Lotte. INIZIA L'16:12 Olanda praticamente divisa in due, con Vos e Markus avanti, mentre Pieterse e Vollering fanno parte del gruppetto delle inseguitrici. Strana tattica delle orange, che però sono nettamente in superiorità. 16:10 Ci avviciniamo all'passaggio sulla linea del traguardo e poi ci tufferemo nell'e decisivo. 16:06 Marianne Vos, rientrata poc'anzi dopo una fase di rilassamento del gruppetto delle migliori, si riporta sulle fuggitive al pari dell'australiana Roseman-Gannon.