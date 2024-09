La Schedina pronta di Liga del 28 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 28 settembre 2024) Sabato 28, laspagnola continua con l’ottavo turno del massimo campionato. Un’altra giornata piena di emozioni con quattro sfide da seguire. Ecco la nostra proposta di gioco con i pronostici selezionati dai nostri esperti. LadiPronostici La: Getafe vs Alavés 28/09/2024, ore 14:00Pronostico: Combo X2 + Under 3,5Quota: 1.70 Getafe ospita l’Alavés, una partita equilibrata tra due squadre che puntano a portare a casa punti importanti per allontanarsi dalla zona calda. Il pronostico X2 + Under 3,5 copre sia un pareggio che una vittoria esterna, prevedendo pochi gol. Pronostici La: Rayo Vallecano vs Leganés 28/09/2024, ore 16:15Pronostico: 1Quota: 1.92 Il Rayo Vallecano, sempre forte in casa, affronta il Leganés.