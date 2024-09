Jannik contro tutti vince e avanza a Pechino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024)Sinner ha superato Roman Safiullin in un inche ha mostrato tutta la sua capacità di reagire alle difficoltà e ribaltare una situazione complessa. La partita, conclusa con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3 a favore dell’azzurro, è stata caratterizzata da un avvio difficile per Sinner, ma anche da una grande rimonta che lo ha portato a dominare il campo nei momenti decisivi.Leggo anche Caso doping diSinner: la Wada ricorre al Tas. Verso la squalifica? Nel primo set, Sinner è apparso subito in difficoltà. Safiullin ha giocato con precisione e potenza, riuscendo a strappare il servizio agià nel secondo game. L’italiano, nonostante qualche tentativo di reazione, ha commesso troppi errori, ben 14 non forzati, che hanno pesato sull’andamento del set.