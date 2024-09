Il governo | i conti pubblici sono in ordine Cosa accadrà nel 2026 | gufi in tilt

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Una linea «seria, prudente e responsabile». È a questi principi che si ispira il Piano strutturale di Bilancio (Psb) adottato ieri dal Consiglio dei ministri. Il documento, che espone la traiettoria delle variabili macroeconomiche e deiper i prossimi sette anni, sarà sottoposto all'esame delle Camere già l'8 ottobre. «Il Piano» spiega il Ministero dell'Economia in una nota, «ene un rilevante insieme di riforme e investimenti, di cui alcune innuità con il Pnrr». Non solo. Perché nel testoindicate anche le priorità dell'azione del. In primis, «lavorare per il miglioramento della competitività dell'economia italiana, promuovendo una crescita sostenibile e il contrasto al declino demografico».