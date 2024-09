Hockey dopo le soddisfazioni mondiali di Malagoli e Gavioli fari accesi sulle gare di Pico Mirandola e Amatori La stagione al via primo step la Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Smaltita la sbornia per iin, con due modenesi comemedaglia di bronzo con la maglia azzurra, l’modenese torna a tuffarsi nelle piccole cose di casa nostra, per l’inizio ufficiale della2024/25 che lo vede ancora in A2, sia pure con il derby ritrovato. Si parte domani con ladi Serie A2 e di Serie B, che come è ormai consuetudine giocano la prima fase di qualificazione tra ottobre e dicembre. "E noi la utilizzeremo soprattutto per finalizzare il lavoro di preparazione – chiarisce Iuri Iallacci, allenatore della neopromossa– visto che fino ad ora non abbiamo quasi giocato amichevoli: chiaro che poi vediamo che cosa arriva, e non nego che una vittoria in avvio dici darebbe molto morale".