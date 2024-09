Gli ha tirato un ceffone davanti a tutti Uomini e Donne dopo la scoperta la dama reagisce così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2024), prima settimana e già una marea di sorprese, tra presentazioni, grandi ritorni e nuove dinamiche tra i protagonisti del trono over. Ancora,tanto parlarne è andato in scena l’acceso confronto in studio tra Mario Cusitore e Cristina,che i due questa estate si erano scambiati dei messaggi ma non si sono mai accordati per vedersi. E poi Ida Platano, che è tornata in trasmissione come ospite per ribadire la fine della sua frequentazione con Mario e annunciare che almeno per il momento non rientrerà a far parte del parterre del trono over. Il pubblico non vedeva l’ora che tornasse in ondae lo confermano anche i dati di ascolto di questo inizio di stagione 2024/2025. Leggi anche: “Lui è gay, che ci fa lì?”.