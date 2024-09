Giornata Nazionale Abio | volontari in piazza anche a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) Sabato 28 settembre torna la, l’evento più importante perda sempre al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie in ospedale, che quest’anno raggiunge la sua ventesima edizione. Attraverso giochi, sorrisi e una presenza qualificata nei reparti, iforniscono un sostegno essenziale nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali, offrendo alle famiglie luoghi e attenzioni specifiche che accompagnano e supportano le cure mediche erogate. La ventesima edizione della manifestazione rappresenta un importante traguardo perche opera con impegno e passione sin dal 1978, contando su circa 4.000presenti in oltre 200 reparti di pediatria, riuniti in più di 50 organizzazioni sparse sull’intero territorio italiano.