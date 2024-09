Formazioni ufficiali Wolves-Liverpool Premier League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ledi, partita valida per la sesta giornata della. Inizio di stagione notevole da parte dei Reds, che ad eccezione della sconfitta contro il Forest hanno sempre vinto e convinto, anche in Coppa di Lega e in Champions. Tutto lascia pensare che lo faranno anche al Molineux Stadium, contro l’ultima della classe, ancora a secco di vittorie. Ecco le scelte dei due allenatori.: Johnstone, Semedo, Bueno, Toti, Ait-Nouri, Andre, Gomes, Lemina, Bellegarde, Cunha, Larsen: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Diogo Jota, Luis DiazSportFace.