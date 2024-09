Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Bayer Leverkusen Bundesliga 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ledi, match valido per la quinta giornata del campionato di. All’Allianz Arena si affrontano le due squadre migliori in Germania, nonché i due migliori attacchi del campionato. I bavaresi di Kompany hanno sempre vinto in stagione, mentre la squadra di Xabi Alonso ha incontrato qualche difficoltà in più. La partita si preannuncia comunque avvincente e, nonostante ilparta favorito, dall’esito tutt’altro che scontato. Di seguito le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesaSportFace.