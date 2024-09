Firenze | aggredito Gianfaldoni il portavoce dei comitati per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 -Simonedel coordinamento Insieme per lae del comitato Cittadini attivi San Jacopino. L'episodio è avvenuto lungo la pista ciclabile di viale Redi ieri poco dopo le 19. Sul posto la polizia. Secondo quanto raccontato,stava camminando lungo la pista ciclabile quando un uomo lo ha sorpreso alle spalle e lo ha afferrato per il polso cercando di portargli via il cellulare. "Ero con il telefono in mano perché lungo la pista c'erano siringhe, bottigliette per il crack e volevo fare delle foto per segnalare la situazione quando, a un certo punto, ho sentito il fiato di una persona dietro di me. Mi sono voltato e ho visto un uomo, con il viso coperto da un cappuccio, che mi ha afferrato graffiandomi.