Federica Pellegrini a volte ritornano | bandiera bianca

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 28 settembre 2024)si è arresa e ha sventolato, una volta per tutte,: non ha potuto farne a meno. Dire che Milly Carlucci abbia sudato le proverbiali 7 camicie, per assicurarsi la presenza di alcuni personaggi in studio, sarebbe estremamente riduttivo. Ne ha sudate e cambiate molte di più, a dirla tutta. Ma un osso, in tutto ciò, è stato più duro degli altri. Un osso che risponde al nome di, la campionessa olimpica che tante gioie e soddisfazioni ci ha regalato nel corso della sua mirabolante carriera.ha ceduto dopo 14 anni (LaPresse) – Ilveggente.itCi è voluto un po’ per convincerla a partecipare a Ballando con le stelle, la cui nuova edizione prenderà il via proprio stasera. Quattordici anni, per la precisione.