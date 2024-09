E il suo stile romantico e provocante è più attuale che mai

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 28 settembre 2024) Il 28 settembre 2024 Brigitte Bardot compie 90 anni. Lei è l’icona moda degli anni Sessanta e Settanta a cui ancora oggi ci ispiriamo. Di seguito i capi e accessori che hanno segnato il suo. Brigitte Bardot con il suo cane nella villa di St. Tropez, in Francia, nei ‘60. Sul set del film Mademoiselle Pigalle nel 1956, BB opta per una maglia marinière a righe bianche e blu. Nel 1959 sul set del film Femmina con una maglia che lasciava le spalle scoperte: da allora fu coniato il termine scollo “alla Bardot”. L’attrice fu fotografata a Saint Tropez nel 1961 con un bikini, capo che divenne poi un must per l’estate. Sul set del film Vita privata, del 1962, con un cappello di paglia ricoperto da dettagli floreali.