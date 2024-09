È già derby Cervia-Classe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo il rinvio del 4° turno per l’alluvione, il campionato di Promozione propone domani, alle 15.30, le gare della quinta giornata. Il menù mette i riflettori sulUnited-. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, dov’è prevista una buona cornice di pubblico, c’è un po’ di campanile, ma anche molta ambizione per un campionato d’avanguardia, al quale puntano entrambe le rivali. I padroni di casa hanno già fatto i conti col livello del torneo, uscendo sconfitti dalcol Bakia Cesenatico, ma conquistando anche 2 importanti vittorie contro Frugesport e Civitella. Stesso discorso per il, che ha iniziato bene la stagione. Al successo iniziale fra le mura amiche contro l’Edelweiss (1-0), ha fatto seguito il ko di San Pietro in Vincoli (3-2 da 1-2).