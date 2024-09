È bufera su Colcitrone Stangata di squalifiche Capitano fermo 40 Giostre Sanzioni al quartiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Mano pesantissima della Magistratura della Giostra nei confronti deldi Porta Crucifera per gli episodi avvenuti nell’edizione di settembre in Piazza Grande e durante la sfilata. I rosso togati, guidati dal primo magistrato Marco Cecchi, dopo aver analizzato il verbale del maestro di Campo Gabriele Veneri, hanno squalificato per 40ildelrossoverde Alberto Branchi. Una squalifica pesantissima che non era mai stata assegnata in Giostra e che di fatto, se sarà confermata anche dal Gran Giurì della Giostra, lo allontanerà dalla manifestazione per venti anni. E non è il solo ad essere stato sanzionato in maniera forte.