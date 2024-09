Cusano un boa constrictor nel portico di casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)Milano (Milano), 28 settembre 2024 – Pensate cosa deve aver provato la persona che se l’è trovato di fronte: un grosso serpente lungo 60 centimetri fermo e arrotolato su se stesso neldi un’abitazione. Non una vipera o una biscia, che già possono mettere paura a chi è insofferente ai rettili, ma una specie chiaramente esotica. Lo spaventoso incontro è avvenuto in via Ginestra aMilanino e come il serpente sia finito lì non è dato sapere per il momento: qualcuno potrebbe essersene incautamente liberato oppure l’animale è sfuggito al suo proprietario. La risposta dovrebbe arrivare dal Nucleo Forestale dei Carabinieri di Garbagnate Milanese intervenuti sul posto insieme al Nucleo Cites dopo la chiamata al 112 del cittadino che l’ha visto per primo.