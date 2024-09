Cus Pisa Un protocollo anti bullismo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Il Cussi fa promotore di un. In una riunione del direttivo del centro infatti, avvenuta pochi giorni fa, sono stati adottati nuovi strumenti contro violenze e discriminazioni nello sport. "Il contrasto alla violenza e alle discriminazioni in ambito sportivo ha oggi alcune armi in più - dichiara Giuliano Pizzanelli, presidente del Cus Pis - È una battaglia che non si esaurisce con i codici e i regolamenti, anche se sono strumenti fondamentali per intervenire efficacemente e soprattutto prevenire i comportamenti scorretti. Da tempo il nostro Centro ha avviato un percorso per rendere l’ambiente sportivo più inclusivo e equo; questo ulteriore tassello va nella direzione giusta".