Claudio Santamaria fa il matto | La follia è dentro ognuno di noi Pensiamoci prima di giudicare

(Di sabato 28 settembre 2024) Milano – "Io sono un po'e tu?". Questo è il titolo del film scritto e diretto da Dario D'ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, al cinema i giorni 7, 8 e 9 ottobre (distribuito da Notorius Pictures che ne è anche produttore in collaborazione con il Teatro). Parte dell'incasso andrà in beneficenza a Teatro Patologico Onlus per supportare la ricerca scientifica e dare speranza a molti ragazzi disabili psichici e fisici attraverso la teatro-terapia. Il film vede la partecipazione, oltre Dario D'Ambrosi e diversi ragazzi della Compagnia Stabile del Teatro Patologico, di un cast d'eccezione con Raul Bova, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Marco Bocci, Stefania Rocca, Riccardo Ballerini, Domenico Iannacone e