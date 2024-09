Ciclismo risultati e classifica prova in linea donne Élite Mondiali Zurigo 2024 | Longo Borghini di bronzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Lotte Kopecky vince laindeidisu strada, in corso di svolgimento a. Finale al cardiopalma dopo oltre quattro ore di gara, e alla fine è la belga a prevalere con un arrivo in volata che la vede confermarsi campionessa iridata per il secondo anno di fila. Alle sue spalle la statunitense Chloe Dygert, mentre è Elisaa completare il podio. Terzoiridato in carriera per l’azzurra, protagonista di una gara monumentale in cui è rimasta sempre davanti proponendo anche diverse azioni. Come nel finale, in cui ha anticipato la volata perre a sorprendere le avversarie. Per l’azzurra è servito il fotofinish, che l’ha vista prevalere su Liane Lippert e Demi Vollering.