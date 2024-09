C’è da riassaporare il gusto della vittoria Non inganni l’ultimo posto della Carrarese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Parlare di imperativo il 28 settembre è sicuramente esagerato, ma la risposta che dovrebbe dare oggi la Reggiana per far dimenticare le tre gare di fila senza successi è la. Come ci insegna il rituale pre gara di giocatori e allenatori "nessuna gara è semplice", ed è anche vero, quindi vietato sottovalutare una(ma si gioca a Pisa) che nelturno ha perso 4-2 col forte Spezia, ma che al 6’ era passata in vantaggio (quindi occhio all’approccio). Vero anche che i neopromossi marmiferi, nei primi sei turni, ne hanno perse ben cinque: sono ultimi con 3 punti (unicail 2-0 sul Sudtirol), con 12 gol subiti.