Calcio a 5 | seconda giornata di Serie C1 In campo Guastalla e Shqiponja

(Di sabato 28 settembre 2024) Impegni interni per le due reggiane diC1, di scena nelladi campionato. Il programma si apre alle 15 a(1), coi padroni di casa che ospitano i piacentini del Baraccaluga (3), guidati in panchina dal reggiano Tagliavini. Remake della scorsa C2, invece, a Cavriago: il Futsal(0) riceve alle 17,30 la Pro Patria San Felice (3) provando a dimenticare il "settebello" subito sabato scorso per mano del Due G Futsal Parma. Posticipati, invece, l’impegno degli Original Celtic Bhoys (1) in C2, visto che la sfida interna col Sant’Agata (3) si giocherà il 31 ottobre; turno di riposo, invece, per i Phoenix Cavriago (0). Triangolare amichevole, infine, per l’OR: a due settimane dall’inizio del campionato diA2, la formazione cittadina gioca alle 14,30 a Mantova contro i padroni di casa, mentre nelle due sfide successive entrerà in gioco il Lecco.