Brutta sorpresa per Flavio Briatore multato il Crazy Pizza a Roma Tutta colpa dei fiori…

(Di sabato 28 settembre 2024) Non bastavano le polemiche per i prezzi “extra-large” delle pizze del localedi, ora arrivano anche delle multe per l’imprenditore piemontese. Da poco si è diffusa la notizia che il Municipio dihailin via Veneto, nella capitale, per le decorazioni floreali molto appariscenti ritenute abusive. Multa aldiJacopo Scatà, assessore al Commercio del I Municipio, ha spiegato al Corriere della Sera che gli addobbi floreali del locale disono abusivi in quanto non conformi alle prescrizioni sugli edifici storici, come quelli che si trovano in via Veneto. Tra l’altro questa non sarebbe la prima multa che ha ricevuto il locale per lo stesso motivo e il Municipio sembra intenzionato a non scendere a compromessi. “Continueremo a mandare controlli e a fare multe” – ha detto Scatà.