AEW | Toni Storm fa il suo ritorno in STARDOM dopo diversi anni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 28 settembre 2024) Cinquel’ultima volta, “Timeless”ha ufficialmente fattoin. La federazione nipponica famosa per la qualità nel generare talenti femminili, è stata come una seconda casa in passato per la lottatrice inglese e quest’oggi è tornata sul ring al fianco di Mina Shirakawa. Back for the first time in 5 years.#AEW’smeets the moment with a timeless entrance#pic.twitter.com/LOaDBJChdd— We Are(@weare) September 28, 2024 Chissà se tale circostanza possa generare gelosia o rabbia per l’attuale AEW Women’s Champion, Mariah May. Lo scopriremo sicuramente attraverso i prossimi episodi settimanali di Dynamite.