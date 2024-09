Will & Harper la recensione | un documentario on the road per raccontare una transizione di genere

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Due vecchi amici e un viaggio attraverso gli Stati Uniti. Il film Netflix diretto da Josh Greenbaum racconta l'amicizia traFerrell e l'autrice comicaSteele mentre fotografa il Paese ad un passo dalle elezioni, tra transfobia e inclusione. Da un latoFerrell,"uno dei più grandi attori del mondo" come si autodefinisce ironicamente, dall'altroSteele, autrice comica. Si conoscono nel 1995 quando, nella stessa settimana, iniziano entrambi a lavorare al Saturday Night Live. Uno davanti e l'altra dietro la macchina da presa. Così fino al 2008. Anni in cui oltre che colleghi diventano amici. Anni in cuiera un uomo che si identificava con pronomi maschili. Poi un divorzio e l'arrivo della pandemia. Le strade dei due si separano per un po' fino a quandonon riceve una mail in cui quel vecchio amico gli