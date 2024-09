Virtus al via il campionato | il primo test a Trapani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bologna, 27 settembre 2024 - Esordio subito insidioso per laSegafredo che domani sera alle 20 scende in campo sul parquet del PalaShark diper affrontare i siciliani neopromosse. Entusiasmo e voglia di partire subito forte da parte della formazione della vecchia coscienza bolognese Jasmin Repesa, contro qualità e esperienza da parte invece della formazione di Luca Banchi. Il tutto esaurito del PalaShark, con la presenza della tifoseria bianconera, mette subito pepe ad una sfida che sicuramente si annuncia interessante e ricca di spunti,è una neopromossa ma dal grande potenziale, sulla carta formazione da 4-5 posto in classifica, ecco così che l’avversario che si troveranno di fronte Marco Belinelli e compagni è sicuramente da non sottovalutare fin da subito.