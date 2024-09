Unisannio | in mostra le innovazioni e lo sviluppo scientifico nella ‘Notte dei Ricercatori’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Università del Sannio porta in piazza il suo impegno ed il suo lavoro nel campo dell’innovazione e dello. Guardando al futuro del territorio locale secondo le sue specificità e ricchezze esclusive, ma guardando anche al più generale progresso dell’umanità, l’Ateneo sannita trasforma la centralissima piazza Roma in un palcoscenico e nello stesso tempo in un laboratorio per incontrare la cittadinanzando quanto lo studio, la ricerca, l’inventiva dei ricercatori sanniti hanno prodotto e intendono produrre. E’ tornato dunque l’appuntamento della “Notte europea del ricercatore”, il tradizionale appuntamento della migliore cultura e delle più brillanti menti del nostro continente e dunque anche del Sannio con il quale si punta diritto verso l’approccio innovativo nel campo della produzione e del miglioramento della qualità della vita.