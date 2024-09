Settimana mondiale dell’allattamento le iniziative dell’Asl Toscana sud est

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arezzo, 27 settembre 2024 – Anche quest’anno l’Aslsud est aderisce allaper l’allattamento materno (Sam) in programma dal 1° al 7 ottobre. Il focus scelto dalla World alliance for breasting action (Waba) per la promozioneal seno è “Sostegno a 360° - stop alle disuguaglianze” al fine di contrastare le disparità e offrire supporto all’allattamento a tutte le famiglie. “La– commenta il direttore del Dipartimento Materno InfantileTse, Flavio Civitelli - rappresenta sempre un momento importante di riflessione e di confronto, sia con le professionalità dell’Azienda che con le associazioni di volontariato che supportano quotidianamente le famiglie nel delicato momento della post partum.