Nuoro si cerca di capire il movente Oggi alle 18 una fiaccolata

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sono passate 48 ore ma fa ancora più male.ha il cuore in frantumi, dopo due giorni che hanno rovesciato addosso angoscia e incredula tristezza. Per tutti, una sola domanda: perché. Perché mercoledì all’alba, nel mezzo di un temporale, quando si preparavano a vivere un’altra giornata, Roberto Gleboni ha impugnato la sua automatica 7.65, regolarmente detenuta per uso sportivo, e ha ammazzato la moglie Giusy Massetti, 43 anni, la figlia maggiore Martina di 25, il figlio Francesco di 10, il vicino di casa 69enne Paolo Sanna per poi suicidarsi dopo aver sparato anche a sua madre, Maria Esterina Riccardi. “In casa urlavano tutti, papà e mamma avevano litigato”, sono le poche parole che ha detto l’unico sopravvissuto alla carneficina, il figlio 14enne operato alla mandibola ma non in pericolo di vita.