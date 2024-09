Non mi esprimo davvero impossibile | Reazione a catena la parola che scatena un putiferio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le Volta Pagina sono le campionesse in carica di, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, ormai da ben venti puntate. Puntate nelle quali sono riuscite ad accumulare e portare a casa oltre 280mila euro. Nell'appuntamento di questa sera a sfidarle sono stati i Pasqualini, tre amici di vecchia data provenienti da Roma: Lucia, Giulio e Davide, che hanno scelto questo nome perché Pasqualina era il nome della nonna di Lucia. La ragazza è fidanzata con Davide ed è amica di Giulio. I Pasqualini, però, non sono riusciti ad avere la meglio sulle Volta Pagina al gioco dell'Intesa vincente. Le campionesse, quindi, sono arrivate all'Ultimacon un tesoretto di 132mila euro. Il montepremi, però, è stato dimezzato diverse volte e per questo poi è sceso a 1.032 euro, che è la cifra con cui le Volta Pagina sono giunte all'Ultima