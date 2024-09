Netanyahu tira dritto | Sconfiggeremo Hezbollah Onu? Palude antisemita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) All'assemblea generale dell'oggi è stato il giorno dell'intervento del primo ministro israeliano Benjamin. La tensione in Medio Oriente è alle stelle. Il leader dello Stato ebraico ha affermato che la guerra a Gaza potrebbe finire in qualsiasi momento, a patto che Hamas si arrenda, liberi gli ostaggi e deponga le armi. In caso contrario, Israele continuerà fino alla «vittoria totale». Stesso discorso per il Libano dove «Israele sconfiggerà- ha promesso- eliminando la minaccia globale che esso rappresenta». Il premier, dopo aver sottolineato che 60mila residenti del nord di Israele a causa degli attacchi dell'organizzazione paramilitare sciita «sono diventati rifugiati», si è chiesto: «Per quanto tempo il governo americano tollererebbe una cosa del genere?».