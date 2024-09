Musica | da domani il singolo Cerchio di Tony Boy

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Escesu tutte le piattaforme il’ (distribuito da Warner Music Italy) diBoy. Il pezzo viene pubblicato poche settimane da ‘Il Tempo Cura’.Boy dopo il suo primo disco di platino per l’album ‘Umile’, ha conquistato l’oro per il disco ‘Nostalgia’ (export)”, pubblicato lo scorso febbraio. Tra gli artisti più interessanti degli ultimi anni, ha attirato l’attenzione del panorama rap italiano grazie alla sua versatilità e originalità e un utilizzo unico del linguaggio, riuscendo ad essere sempre autentico su ogni tipo di beat. Antonio Hueber, in arteBoy, è un rapper classe ’99 nato a Padova. Si avvicina al rap nei primi anni di scuola, avviando una collaborazione di lunga data con il produttore Wairaki.