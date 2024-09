Morgan e il processo per stalking | concessa la giustizia riparativa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Laè un modo nuovo di affrontare i processi, è una bella idea e se va in porto è un’innovazione. Io sono un innovatore anche in queste cose. Finalmente ho potuto dire al giudice che non sono un persecutore dopo che per anni sono stato zittito. Qui io ho problemi a capire come mantenere le mie figlie”, così si era espresso. E Marco Castoldi, padre dell’Anna Lou che domani sera esordirà fra i concorrenti di Ballando con le stelle, ha ottenuto quel che desiderava. Il Tribunale di Lecco ha accolto la richiesta di essere ammesso alla, nell’ambito delperai danni della ex fidanzata Angelica Schiatti. I legali della cantante si erano opposti: “Non riteniamo ci siano i presupposti per questo iter processuale.