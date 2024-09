Mondiali ciclismo juniores è morta la 18enne Muriel Furrer

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le sue condizioni erano apparse disperate dopo la caduta del 26 settembre, 24 ore dopo la ciclistaè stata dichiarata. Lasvizzera stava correndo idipresso le strade di Zurigo, quando in una zona boscosa sul lato nord del lago della cittadina elvetica, nei pressi di Kusnacht, è caduta accusando un grave trauma cranico, probabilmente a causa della pioggia e della strada bagnata, anche se è ancora ignota la dinamica dell’incidente. L’Uci ha spiegato che «le indagini da parte delle autorità competenti sono ancora in corso, ci saranno ulteriori spiegazioni in seguito quando sarà stata fatta chiarezza, con la speranza anche di avere qualche testimonianza». Intanto la famiglia ha comunicato proprio all’Uci la volontà che i campionaticontinuino secondo il programma.