Matrimonio in autunno | come dovrebbero vestirsi gli invitati

(Di venerdì 27 settembre 2024) Scegliere cosa indossare se si èad unautunnale può essere piuttosto difficile. Spesso, infatti, le condizioni meteorologiche sono piuttosto incerte, ed il clima non più mite potrebbe causare una costante indecisione sulla lunghezza di maniche e abiti. Oltre che sui colori di questi ultimi. I modelli senza spalline o con la schiena scoperta sfoggiati in estate potrebbero infatti non essere l’ideale quando le temperature iniziano a calare, mentre i colori pastello, perfetti per la primavera, si sposano male con le nuance del foliage. In definitiva, per ciascuna stagione esistono outfit che meglio di altri si adattano all’ambiente circostante, e i mesi da settembre a dicembre non fanno eccezione. Ma cosa è consigliato indossare per gli ospiti di unautunnale? Ve lo spieghiamo in questa guida.