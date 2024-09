Lvmh rafforza la sua presenza in Moncler con un’operazione strategica a lungo termine

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il gigante del lussoha messo a segnoche parla di potere e visione a, entrando con un 10% in Double R, la holding che controlla una fetta rilevante di. Il veicolo d’investimento di Remo Ruffini detiene infatti il 15,8% del celebre marchio dei piumini. La mossa non si ferma qui: nel giro di 18 mesi, Double R potrà portare la sua partecipazione infino al 18,5%, grazie a un finanziamento che sarà erogato proprio da. Il colosso francese non si accontenta di guardare da lontano, ma mira ad accrescere il proprio peso in Double R fino a un massimo del 22%, confermando così il suo interesse nel consolidare questa partnership di. Ruffini, leader indiscusso La nuova alleanza non cambia il timone di comando: Remo Ruffini resta la figura centrale e continuerà a guidare la strategia del gruppo