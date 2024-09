LIVE Ciclismo Mondiali U23 2024 in DIRETTA | subito tanti scatti nel plotone

Leggi tutta la notizia su oasport

13.14 Tra le squadre più attive a controllare la corsa c'è la Svizzera padrona di casa, che può puntare sul capitano Jan Christen. 13.12 Ripartono gliin gruppo. 13.09 160 chilometri al traguardo. 13.07 All'attacco troviamo Cole Kessler e Lewis Bower. 13.04 Si muovono in due, uno statunitense e un neozelandese. 13.01 Gruppo già in fila indiana, si vede davanti anche Pietro Mattio per l'Italia. 12.58 Altra caduta nel. A terra il sudafricano Dillon Geary. 12.57in testa al gruppo, si muovono diversi corridori. 12.55 INIZIATA UFFICIALMENTE LA GARA! 12.53 Ripartito il tratto di trasferimento, a breve il via. 12.52 Al momento la difficoltà maggiore è quella del vento, che spira fortissimo. 12.51 Corsa che è stata neutralizzata al momento. 12.