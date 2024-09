L’arredo conteso Il Sutermeister vince Quel tavolo del ’900 rimane al Museo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il grandein legno, progettato agli inizi del ‘900 da Guidoper ilche a Legnano prende il suo nome, rimarrà al suo posto in una delle stanze delstesso. Il tentativo del neosegretario comunale di palazzo Malinverni di farne elemento d’arredo per il suo ufficio presso la Residenza municipale è naufragato grazie alle proteste dei dipendenti e dei volontari che operano all’interno deldi corso Garibaldi. La vicenda è di questi giorni, Riccardo Nobile da poco nuovo segretario generale del Comune di Legnano, ha disposto la riallocazione dele del-le sedie poste in una sala delstorico Guido, spostandoli nel suo ufficio all’interno del palazzo comunale.