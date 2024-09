Il Pd attacca ancora Roma | Diano più agenti e più risorse E parte una raccolta firme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bologna, 27 settembre 2024 – “Potenziare le, gli uomini e i mezzi per le forze dell’ordine nella Città metropolitana di Bologna”, poi “incrementare i fondi per progetti di prevenzione, presidio sociale e per il potenziamento degli organici della Polizia Locale” e, infine “garantireadeguate per affrontare la dimensione internazionale di Bologna, città universitaria e turistica con forte capacità attrattiva, e rafforzare leper arginare infiltrazioni mafiose, riciclaggio, traffico e spaccio di stupefacenti e sfruttamento di persone e lavorativo”. Queste le richieste in materia di sicurezza che il Pd di Bologna ha fatto il governo ieri, lanciando constestualmente unaa sorpresa.