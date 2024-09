I miei denti stanno diventando marroni ed è colpa del collutorio | uccide i batteri che si decompongono | il caso virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) A dimostrazione che l’uso dei social sta prendendo, o più probabilmente ha già preso, una piega tragicomica, una donna suha avuto un immenso successo di pubblico mostrando un improvviso – a suo dire – ingiallimento deie accusando ildell’accaduto. L’utente diMay (@maygah), ha pubblicato per la prima volta un video sulla questione la scorsa settimana. Scriveva: “Mi chiedo perché istiano. Ho davvero bevuto così tanto caffè? NOPE. È solo il nuovoche ho preso che contiene cetilpiridinio”. Dopo che il video è diventato, molti utenti dihanno supportato l’affermazione di May nei commenti, affermando di aver riscontrato lo stesso problema. In un altro video, l’utente ha fatto un ingrandimento dei suoimostrando agli spettatori “le macchie”.