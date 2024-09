I miei 100 anni tra l’Arma e gli inventari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Giuseppe Ciani, che mercoledì scorso ha festeggiato i 100nel teatro Iris Versari di Portico con i famigliari, il sindaco, i cittadini e una nutrita delegazione di carabinieri, è forse l’ultimo dei romagnoli ad aver incontrato faccia a faccia il capo partigiano Silvio Corbari. Racconta Ciani: "Ero da poco fra i cinque carabinieri della caserma di Portico, quando una mattina di inizio 1944, mentre ero sulla porta della caserma, vedo arrivare tre personaggi a cavallo. Quello che sembrava il capo si avvicina e si presenta come Silvio Corbari, chiedendo del maresciallo (fuori in servizio) per ottenere alcune pistole e fucili sequestrati alla popolazione e custoditi in caserma. Io avevo 20e i tre erano armati. Salimmo al secondo piano, ma lui, diffidente, volle rimanere ultimo. Scelse le armi migliori. Tornammo all’uscita, Corbari sempre ultimo.