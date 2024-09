Giappone | elezione presidente Ldp si decide al ballottaggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sirà al, come era nelle previsioni, il nome deldel Partito liberal-democratico (Ldp) in, cherà di fatto il prossimo premier dell'esecutivo. I due candidati che hanno raccolto più voti, tra una lista che conteneva un record di 9 nomi, sono la ministra della Sicurezza economica Sanae Takaichi, 63 anni - che se eletta sarebbe la prima premier donna del Paese, e il 67enne Shigeru Ishiba, politico di lungo corso ed ex Ministro della Difesa, al suo quinto tentativo alle presidenziali dell'Ldp. Al primo turno ha votato una rappresentanza di 368 iscritti al partito conservatore a livello nazionale, più un uguale numero di parlamentari dell'Ldp. Nella seconda tornata, che si terrà immediatamente dopo il primo turno, voteranno nuovamente i parlamentari e solo uno dei rappresentanti per ognuna delle 47 prefetture dell'arcipelago.